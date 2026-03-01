Tania Sánchez, tajante sobre el rey emérito: "No vive aquí porque tiene problemas fiscales y porque su familia no lo quiere en su casa"

La analista ha criticado la "torpeza" de Feijóo al decir que Juan Carlos I tiene que volver a España tras la desclasificación de los papeles del 23F, tras lo que ha explicado los "dos motivos" por los que el emérito no ha vuelto, que nada tienen que ver con ese intento de golpe de Estado.

Tania Sánchez ha destacado la última "torpeza" cometida por Feijóo: "Mira que se empeña y cada una nueva se supera. Unos señores que han intentado contarnos que no importaba la desclasificación y que no era relevante y que no le importaba a nadie los papeles del 23F y al día siguiente, a la luz del 23F, se empeñan en decir una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, que es que, por lo aparecido, él debe volver", ha criticado.

Así, la analista ha señalado que "la realidad es que este señor no vive aquí por dos motivos": "Primero, porque tiene problemas fiscales graves que nunca ha querido resolver y, segundo, porque su familia no lo quiere en su casa".

"Yo también creo que la Casa Real no es quién para decir quién puede vivir en este país y quién no puede vivir en este país, pero lo que han dicho es lo que viene en la Constitución de que si quiere alguien quiere vivir en este país, cumpla las normas", ha manifestado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.