Juan del Val, sobre la faceta de cantante de Moreno en la campaña andaluza: "Él estaba deseando hacerlo y deseando que se supiera"

Los colaboradores de La Roca han escuchado el tema 'Kilómetro sur' en directo y han intercambiado opiniones. "A mí me parece bien", ha asegurado la presentadora Nuria Roca.

El candidato por el Partido Popular en las elecciones andaluzas y presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha sorprendido al desvelar que la voz principal de la nueva canción de campaña de la formación es la suya.

Los colaboradores de La Roca han escuchado el tema 'Kilómetro sur' en directo y han intercambiado opiniones. "A mí me parece bien", ha asegurado la presentadora Nuria Roca.

"Siempre está el puñetero debate. A mí no me parece mal pero tampoco bien", añadía Juan del Val. Ante el misterio acerca de quién cantaba esta canción, un misterio ya desvelado, Roca ha expresado: "Vosotros porque sois muy cafeteros, pero yo no sabía que la cantaba Juanma Moreno, pensaba que era un grupo que habían contratado".

Así, del Val agrega que desde la formación han explicado el por qué lo han gestionado de esta manera: "Cada vez que un partido utiliza una canción de un grupo, ese grupo se enfada así que decidieron hacer el tema".

"Yo lo que creo es que está muy bien pero que él estaba deseando hacerlo y deseando que se supiera. Lo que no puedes decir es 'lo queríamos mantener en secreto pero nos han pillado", ha zanjado el también escritor.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido