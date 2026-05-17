Juan del Val: "A mí nunca me han cancelado; hay medios a los que no intereso y están en su derecho de no llamarme"

El escritor ha confesado que "hay una cadena de radio" de la que no ha recibido una llamada "jamás en la vida", a pesar de haber sido "Premio Primavera de Novela, Premio Planeta de Novela y un personaje más o menos relevante".

Juan del Val ha expresado en La Roca que él considera que "hay mucha gente que está encantada con que parezca que la están boicoteando", al tiempo que ha señalado que "el victimismo muchas veces es un arma de agresión".

"A mí no me han cancelado nunca jamás. Yo publico una novela y hay gente que se compra la novela porque le da la gana y otra gente que no se la compra porque le caigo mal o porque no le gusta cómo escribo", ha manifestado, tras lo que ha confesado que "hay una cadena de radio" de la que no ha recibido una llamada "jamás en la vida".

Jamás en la vida le he parecido interesante, y he sido Premio Primavera de Novela, Premio Planeta de Novela y un personaje más o menos relevante, para bien y para mal y nunca jamás les ha interesado hacerme entrevista. No estoy vetado, sino que no les intereso", ha afirmado, tras lo que ha apostillado: "No les intereso a esos medios, no les intereso a ese público y están en su derecho absolutamente de no llamarme".

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