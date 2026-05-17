Laura Blanco advierte sobre la guerra: "Las empresas van a empezar a repercutir en el coste final la subida de las materias primas"

La periodista ha señalado que, hasta ahora, "todos los sectores lo que han hecho es contener" porque esperaban que la guerra "durara poco y han intentado contener de alguna manera los costes de producción".

Laura Blanco ha hablado en La Roca sobre las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. "Cada barril de petróleo tiene cerca de 160 litros y cuando pasa el proceso de refinado conseguimos más de 170 litros de otra serie de productos que utilizamos para, por ejemplo, el butano, propano y las naftas. Hay varios tipos de naftas que nos permiten la fabricación de plástico, por lo que una crisis en la materia prima que es el petróleo acaba desencadenando una crisis en cadena", ha alertado.

En lo referente al problema del plástico, la periodista ha subrayado que está en que "lo utilizamos en la construcción con las tuberías, en los salpicadero de los coches y lo utilizamos en los envases de los productos de alimentación y en las bebidas". "El plástico PET, el que se utiliza en alimentación, en el último año sube un 16% directamente derivado de la crisis", ha señalado.

En este sentido, Blanco ha afirmado que "todos los sectores, en general, lo que han hecho es contener, porque esperábamos que la crisis de Ormuz y que la guerra en Oriente Medio durara poco y han intentado contener de alguna manera los costes de producción, entre los que se incluye, por supuesto, el plástico". Sin embargo, ha advertido, "la realidad es que la guerra se está alargando y las empresas van a empezar a repercutir en el coste final la subida de las materias primas, porque si no, va a ir contra sus márgenes".

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