Juan del Val desvela su experiencia tras su cameo en 'Torrente presidente': "Hay gente que hace de sí misma y otros que hemos interpretado"

El escritor ha explicado se ha estrenado en la gran pantalla con un pequeño cameo de una frase en la película en la que ha desvelado que, a diferencia de otras figuras, él ha interpretado un papel.

El estreno de 'Torrente presidente' ha sido todo un éxito. La película, en su primer día, se ha convertido en la española más taquillera en su inicio desde precisamente Torrente 4 hace más de una década. Y, en la misma, hemos descubierto que ha realizado un cameo Juan del Val.

"El número de cameos ha sido impresionante y hay gente que hace de sí misma, pero luego hay otra gente que hemos interpretado. Estoy empezando a recibir mis primeras críticas", ha comentado el escritor explicando que su aparición ha sido de una frase. Al ser preguntado por las críticas a su actuación y una posible nominación a los Oscar, Del Val ha bromeado: "No les ha dado tiempo (a nominarle)".

Además, también ha señalado que las críticas de los profesionales del cine "están siendo buenas" y que le está gustando el "desconcierto" que el largometraje ha generado en el público: "Hay gente que no sabe qué tiene que pensar. Si yo soy del mundo woke, no puede ser. Pero si se meten con Vox entonces si me tiene que gustar y la gente está muy confundida".

Tras terminar de hablar, Nuria Roca tenía una frase para él. "Tú te has estrenado en la gran pantalla y yo no", ha apostillado.

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