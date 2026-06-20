Juan del Val desvela cómo duerme Nuria Roca: "Parece una muerta, da un miedo que flipas"

Todo ha comenzado cuando la presentadora ha recordado que, en ocasiones, mientras duerme, da una patada involuntaria. "¡Me ha pegado una patada! ¡Un patadón!", han exclamado entre bromas en el plató.

Una confesión inesperada y muchas risas. Juan del Val ha sorprendido al contar en La Roca cómo duerme Nuria Roca, una rutina que, según él, tiene un momento tan inesperado como divertido.

Todo ha comenzado cuando la presentadora ha recordado que, en ocasiones, mientras duerme, da una patada involuntaria. "¡Me ha pegado una patada! ¡Un patadón!", han exclamado entre bromas en el plató, mientras Nuria intenta explicar qué ocurre realmente.

"Solo hay un momento crítico durante la siesta", relata la presentadora. "Yo duermo así, como una muerta, incorporada con los cojines. Hay veces que me duermo con la boca abierta y, de repente...", explica antes de recrear el sobresalto que, según cuenta, termina provocando ese movimiento involuntario.

Así, Juan del Val ha añadido más detalles sobre la peculiar escena que presencia en casa. "Nuria duerme la siesta igual que una muerta, tal y como lo describe ella. Con los cojines, la boca abierta... y los ojos sin cerrar del todo. Da un miedo...", bromeó entre las risas del resto de colaboradores.

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