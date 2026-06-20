Juan del Val, sobre la subasta de las joyas que Juan Carlos I regaló a Corinna: "Zapatero se mea de la risa"

La empresaria alemana ha subastado su mansión en la campiña francesa y diferentes joyas, entre las que se encuentran las que le regaló el rey Emérito: ha recaudado más de 800.000 euros.

Corinna Larsen se ha desprendido de varias de sus joyas en una exclusiva subasta en la que ha recaudado algo más de 800.000 euros. Entre las piezas vendidas se encuentra una pulsera de diamantes que, según ha trascendido, le regaló el rey emérito Juan Carlos I y que la empresaria lució en varias ocasiones, entre ellas en una conocida portada de revista publicada en 2013.

La operación ha despertado numerosas preguntas sobre los motivos de la venta. Durante su intervención en La Roca, la periodista Silvia Taulés explicó que, a su juicio, la situación de Corinna ha cambiado radicalmente desde que salió a la luz su relación con Juan Carlos I y las posteriores polémicas que rodearon al rey emérito.

"Desde que hubo la crisis con el rey, esa señora ya no encuentra trabajo en ningún lado, no hay quien la contrate. La contrataban porque era como un personaje de confianza, alguien que hacía como negocios por detrás, que era como una mano derecha. Ahora ya no te puedes fiar de ella porque ha desvelado todos los secretos de Juan Carlos I", ha añadido.

La experta también ha aclarado que el lote subastado no estaba compuesto únicamente por regalos de Juan Carlos I. Entre las piezas vendidas había otras que, según explica, procedían del sultán de Omán.

Aun así, Taulés sostiene que Corinna conserva otras joyas de mayor valor, entre ellas un conocido conjunto de esmeraldas que perteneció a la condesa de Romanones, por lo que considera que las piezas ahora vendidas no eran las más valiosas de su colección.

Así, gracias a esta subasta, la empresaria habría conseguido algo más de 800.000 euros. Taulés recordó además que recientemente Larsen también vendió la mansión que poseía en la campiña inglesa. La vivienda salió inicialmente al mercado por unos 17 millones de euros y, finalmente, fue vendida por alrededor de 10 millones.

Por su parte, y en relación a las últimas informaciones sobre las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Juan del Val ironizaba con que el exjefe del Ejecutivo "se mearía de risa" al escuchar esta cantidad.

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