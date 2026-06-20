Inicio de verano trágico en las playas catalanas: mueren dos menores y un hombre ahogados en Tarragona y Barcelona

Los detalles En solo cinco días de esta temporada de baño, iniciada el 15 de junio, ya son tres las personas fallecidas en las playas catalanas: dos menores en la playa de l'Arrabassada y un hombre de mediana edad en la playa de Sant Miquel,

El inicio de la temporada de baño en Cataluña ha sido trágico con la muerte de tres personas en las playas. En Tarragona, dos menores de edad fallecieron en la playa de l'Arrabassada. Un grupo de jóvenes jugaba en el agua y, atrapados por el oleaje, tres no lograron salir. Uno de ellos, de 12 años, fue encontrado muerto, y otro de 13 años falleció en el hospital. El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado tres días de luto. En Barcelona, un hombre de mediana edad murió ahogado en la playa de Sant Miquel. Las autoridades han advertido sobre los peligros del mar.

El inicio de la temporada de baño en Cataluña está siendo trágico. Entre este viernes y sábado tres personas han fallecido en las playas catalanas: por un lado dos menores de edad en la playa de l'Arrabassada de Tarragona y por el otro un hombre de mediana edad en la playa de Sant Miquel de Barcelona.

El primero de los sucesos ocurrió en la playa de la Arrabassada, en Tarragona. Allí había un grupo de seis jóvenes, menores de edad, que estaban disfrutando del agua ante la ola de calor. Según aseguran algunos medios locales, estaban jugando a saltar al agua desde una zona de rocas en Cova del Gosy y, al intentar regresar a la orilla, no han podido.

El oleaje, la fuerza del agua y una posible resaca en las corrientes los han atrapado. Los chicos, entre 12 y 14 años, intentaron dejar el mar saliendo por la zona de rocas de la playa. Tres de ellos pudieron hacerlo por sus propios medios, pero los otros tres no lo consiguieron y tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencias. Uno de ellos fue encontrado muerto, de 12 años, y los intentos por reanimarle no tuvieron éxito.

Los otros dos, ambos de 13 años, fueron trasladados al hospital Joan XXIII de Tarragona en estadio crítico y allí uno de ellos ha acabado falleciendo este sábado a consecuencia de las heridas. El suceso ha conmocionado a la ciudad y el Ayuntamiento de Tarragona ha decretado tres días de luto y las banderas ondean a media asta por la muerte de los dos menores, según ha informado el alcalde, Rubén Viñuales.

"Lamentamos este trágico suceso y, desde el Ayuntamiento, estamos al lado de las familias para ayudar en todo lo que podamos", ha asegurado Viñuales, visiblemente emocionado, que ha insistido en que "el mar es peligroso" y que "no se debe saltar nunca de las rocas, no es un juego". El alcalde ha hecho estas declaraciones tras un emotivo acto de homenaje a uno de los fallecidos en el estadio de La Floresta, club de fútbol donde jugaba. Unas 150 personas, entre familiares, compañeros y amigos, se han concentrado allí.

Por otro lado, este sábado ha ocurrido otro incidente en el que un hombre de mediana edad ha muerto ahogado en la playa de Sant Miquel de Barcelona, según ha informado Protecció Civil en un comunicado. El aviso al 112 se ha recibido a las 6:59 horas, fuera de horas de vigilancia, y al lugar se han desplazado cuatro ambulancias del SEM, diversas patrullas de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana, si bien la víctima iba indocumentada.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido