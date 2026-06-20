Silvia Taulés, sobre el futuro de la infanta Cristina: "Se quiere a trabajar a Abu Dabi"

Según explica la periodista, la infanta abandonó su vivienda en Suiza hace ya varios meses. "El 26 de marzo entregó las llaves de su casa de Ginebra a la inmobiliaria y desde entonces ya no tiene casa allí", afirma.

La publicación de que la infanta Cristina ha dejado Ginebra para fijar su residencia en Barcelona ha reabierto el interés por la nueva etapa de la hermana del rey Felipe VI. Sin embargo, la periodista Silvia Taulés ha asegurado en La Roca que ese traslado no es tan reciente como se ha publicado y que, además, Barcelona podría ser solo un destino temporal.

Según explica, la infanta abandonó su vivienda en Suiza hace ya varios meses. "El 26 de marzo entregó las llaves de su casa de Ginebra a la inmobiliaria y desde entonces ya no tiene casa allí", afirma.

A juicio de Taulés, Cristina fijó su residencia en Barcelona a finales de marzo, por lo que considera que la noticia conocida esta semana no responde a un cambio reciente: "No voy a hacer un desmentido rotundo, pero sí una matización rotunda".

La periodista va un paso más allá y asegura que la intención de la infanta no sería establecerse definitivamente en la capital catalana. "Definitivamente tampoco, porque ella se quiere ir a Abu Dabi", afirma Taulés, que explica que Cristina estaría buscando continuar allí su actividad profesional.

Según su versión, la infanta trabajaba en Ginebra para la Fundación Aga Khan, pero la situación habría cambiado tras el fallecimiento del líder de la institución. "Los tres herederos están un poco a la greña y le han dicho que ya no tiene que seguir trabajando", sostiene la periodista.

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