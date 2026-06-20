PP y PSOE se lanzan duros ataques a cuenta de la corrupción: de la "autocracia" de Sánchez a "las cloacas de Ayuso"

El contexto Mientras Feijóo critica que la imputación de Zapatero toca al "faro moral de Sánchez", Óscar López carga contra el líder del PP por no actuar contra el "pozo de corrupción" de Ayuso y su novio.

La tensión política en España aumenta con la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, siendo el primer expresidente en calidad de investigado. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, acusa al presidente Pedro Sánchez de instaurar una "autocracia" y pide elecciones urgentes. Feijóo critica al PSOE por "silenciar al Congreso" y promete un cambio político. Además, destaca la colección de joyas de Zapatero, cuestionando su coherencia con los valores socialistas. En respuesta, el PSOE, a través de Óscar López, critica a Feijóo por no actuar contra el presunto fraude fiscal del novio de Ayuso, acusándolo de cobardía y de depender de "las cloacas de Ayuso".

La tensión política no para de crecer. Tras una semana marcada por la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional como investigado en la causa en la que se investiga el rescate de Plus Ultra, el PP ha elevado el tono, denunciando una "degradación política" sin precedentes y pidiendo a Pedro Sánchez la convocatoria urgente de elecciones.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de instaurar una "autocracia" en el Congreso de los Diputados tras la decisión de Francina Armengol de no permitir que se vote una moción sobre la necesidad de adelantar elecciones. El líder de la oposición asegura que el PSOE busca "silenciar al Congreso un tiempo, amordazar a los diputados un tiempo". "Pero no podrán silenciar a una mayoría de españoles que piden cambio", ha puntualizado, comprometiéndose a que el PP "hará un cambio político en España sí o sí".

Feijóo ha aprovechado el contexto de la implicación del José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra para cargar contra el PSOE, apoyándose en el hecho de que se trata del primer expresidente del Gobierno en declarar en calidad de investigado en la historia de la democracia española. El jefe de la oposición ha asegurado que el expresidente era "el Gandhi español y el faro moral de Sánchez". "Es la joya de la corona del sanchismo, aquel que levantaba el dedito para señalar a las gentes del PP y el que dejó al país al borde de la quiebra", ha añadido en un mitin en Sueca (Valencia).

Asimismo, ha hecho especial énfasis en la colección de joyas valorada en 1,3 millones de euros que se ubicaba en el despacho profesional de Zapatero en la calle Ferraz, afirmando que es incompatible con los valores que ha predicado el exmandatario: "Es el que decía que ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho". "Parece que al final ser socialista era el que se lleva un millón de euros en joyas y no se lo cuenta a nadie", ha concluido Feijóo.

El PSOE señala a Feijóo por el caso del novio de Ayuso

Por su parte, el partido socialista trata de defenderse pasando al ataque con el 'y tú más'. El ministro de Transformación Digital y líder del PSOE de Madrid, Óscar López, ha señalado a Feijóo por no actuar con contundencia contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que está investigado por un presunto fraude fiscal.

"Hay que ser muy cobarde para esconderse detrás de pseudomedios para que le hagan la oposición mientras eres incapaz de denunciar el pozo de corrupción que tienes montado en Madrid con la señora Ayuso", ha asegurado Óscar López. "No tienes valor, Alberto", ha concluido el secretario general del PSOE de Madrid, que asegura que Feijóo le debe su puesto como presidente del PP a "las cloacas de Ayuso" que desbancaron a Pablo Casado por destapar el escándalo de las comisiones cobradas por el hermano de la presidenta madrileña durante la pandemia.

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