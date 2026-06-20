Juan del Val explica el origen del 'Yellow Day', el día más feliz del año que se celebra este 20 de junio

Colaboradores de La Roca han analizado que este día sería denominado como "el más feliz" por una combinación de factores como el buen tiempo, las largas horas de luz y la cercanía de las vacaciones

Después del conocido Blue Monday, considerado durante años como el supuesto día más triste del año, llega su versión más optimista: el Yellow Day. Según esta teoría, el 20 de junio sería el día más feliz del año gracias a una combinación de factores como el buen tiempo, las largas horas de luz y la cercanía de las vacaciones. Así lo ha analizado Juan del Val en el plató de La Roca.

La idea parte del mismo origen que el Blue Monday. Si aquel fue popularizado por el psicólogo británico Cliff Arnall, el Yellow Day también se le atribuye como una fecha en la que confluyen circunstancias que favorecen el bienestar y el optimismo.

Entre los motivos que suelen citarse para justificar esta jornada figuran las temperaturas agradables, el aumento de las horas de luz, la proximidad del verano y una mayor percepción de libertad y calidad de vida, especialmente por la cercanía de las vacaciones.

El nombre de Yellow Day tampoco es casual. El amarillo suele asociarse con el sol, la energía, el optimismo y la alegría, de ahí que se haya convertido en el color que representa este supuesto día más feliz del calendario.

Sin embargo, al igual que ocurre con el Blue Monday, la comunidad científica pone en duda que pueda establecerse un día objetivamente más feliz o más triste que el resto del año.

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