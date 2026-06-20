Un calor asfixiante: este domingo arranca una ola de calor que deja atrás las fuertes tormentas

Los detalles Hasta nueve comunidades autónomas se encuentran este sábado en aviso por tormentas, dos de ellas (Castilla-León y País Vasco) en alerta naranja.

Durante la noche del viernes y el sábado, fuertes tormentas han afectado al norte de la península, especialmente en Madrid, Ávila y Valladolid, con Sigüenza registrando 26 l/m2. Estas tormentas avanzan hacia el norte, afectando a Castilla y León y País Vasco, con nueve comunidades en aviso por tormentas, destacando Burgos y el oeste de Euskadi por aviso naranja. A medida que las tormentas se desplazan, las temperaturas aumentan, anticipando una ola de calor que comienza el domingo. Trece comunidades están en alerta por temperaturas que superarán los 40 grados, con especial incidencia en Lleida, Zaragoza y Bilbao.

El calor sustituye a la tormenta. Durante la noche de este viernes y este sábado se han vivido y se esperan fuertes tormentas en la zona norte de la península que preceden al inicio de una ola de calor que comienza este domingo y que ya tiene en aviso hasta a 13 comunidades autónomas.

En la madrugada de este viernes a sábado ha habido bastante aparato eléctrico acompañado de tormentas que han sido especialmente fuertes en puntos de Madrid, Ávila o Valladolid. En Sigüenza (Guadalajara), se han recogido hasta 26 l/m2. Con el paso de las horas, esas tormentas van avanzando hacia el norte y ya están afectando tanto a Castilla y León como a País Vasco, que están en alerta.

De hecho, hay hasta nueve comunidades en aviso por tormentas durante este sábado, siendo aviso naranja en la provincia de Burgos y el oeste de Euskadi por las que se esperan durante la tarde.

Respecto a las temperaturas, comienza el calor asfixiante que precede a la ola de calor que comenzará este domingo. Es más, suben las temperaturas en todo el país salvo en las zonas donde hay aviso naranja por tormentas. Casi todas las zonas del país superarán los 35 grados y otros puntos, como en Andalucía, Castilla-la-Mancha, Extremadura y Aragón, se rondarán los 40.

Ahora bien, será este domingo cuando comience la ola de calor, una para la que 13 comunidades autónomas ya están en aviso porque ya sí se superarán los 40 grados, como se prevé en Lleida, Zaragoza o Bilbao.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido