Pilar Vidal, sobre la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood de Beckham: "Yo se la hubiera dado antes a Cristiano Ronaldo"

Berni Barrachina se ha preguntado en La Roca por qué se asocia el Paseo de la Fama de Hollywood con el fútbol: "¿Qué pinta ahí un futbolista que no ha hecho una película nunca?".

David Beckham ha conseguido llegar a lo más alto, pero no solo a nivel futbolístico sino que ahora el deportista ha destapado junto a su mujer, Victoria Beckham, y dos de sus hijos su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La Roca ha visto las imágenes del momento, donde también se encontraba el actor Tom Cruise. "Siempre he sido un soñador, pero nunca podría haber imaginado que un honor como este llegaría a un futbolista que viene de clase trabajadora como yo. Hijos, espero que traigáis a mis nietos aquí un día y que les digáis que yo era un chico que soñaba a lo grande. Que os sintáis orgullosos es mi mayor logro", expresó el exfutbolista.

Estas palabras han emocionado a algunos de los presentes, como a Nuria Roca, sin embargo, a Pilar Vidal le ha chirriado que otro futbolista no tuviera su estrella en este aclamado paseo: "¿Cristiano Ronaldo no la tiene? Yo se la hubiese dado antes a Cristiano que a Beckham".

Por su parte, Berni Barrachina se preguntaba por qué se asocia el Paseo de la Fama de Hollywood con el fútbol: "¿Qué pinta ahí un futbolista que no ha hecho una película nunca?".

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