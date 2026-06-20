Nevenka vuelve a Ponferrada 25 años después de huir por denunciar acoso en política: "Es posible salir del infierno"

El contexto Nevenka Fernández denunció en 2001 el acoso que sufría por parte del entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, motivo por el cual sufrió una campaña de descrédito por la que tuvo que abandonar el país.

Nevenka Fernández ha regresado a Ponferrada 25 años después de abandonar la ciudad debido a una campaña de descrédito tras denunciar el acoso sexual del entonces alcalde, Ismael Álvarez. En esta ocasión, fue recibida con una ovación en un evento organizado por la Fundación Ciudad de la Energía. En 2001, al denunciar siendo concejala de Hacienda, enfrentó rechazo y tuvo que emigrar al Reino Unido. Ahora, reconoce el apoyo del movimiento 'Me Too' y afirma que ha encontrado paz. Aunque valora los avances en la lucha contra la violencia machista, destaca que aún hay resistencias. La ministra Sara Aagesen la elogió como referente en esta lucha.

Nevenka Fernández ha regresado 25 años después a Ponferrada. 25 años después de tener que abandonarla por una injustificada campaña de descrédito porque denunció el acoso sexual que sufrió por parte del entonces alcalde de la localidad, Ismael Álvarez, en un caso que marcó un antes y un después en España. Pero, a diferencia de entonces, esta vez ha sido recibida con una enorme ovación.

La exconcejala ha participado en la jornada 'Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación', organizada por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) celebrada en la ciudad berciana. Allí ha vuelto visiblemente emocionada después de que tuviera que abandonarla por la falta de respaldo de sus compañeros y parte de la sociedad.

Porque cuando en 2001 la entonces concejala de Hacienda decidió denunciar por acoso sexual a Ismael Álvarez, la primera en hacerlo en el mundo de la política, se encontró con una campaña de rechazo y descrédito que la hicieron primero abandonar Ponferrada y posteriormente España para acabar residiendo en Reino Unido.

No obstante, este sábado ha vuelto 25 años después "nerviosa, pero muy contenta". "Yo tardé en darme cuenta de que lo que me ocurrió era más grande que yo", ha reconocido durante el acto. "El movimiento 'Me Too' me dio la sensación de que no solo se lo decían a Nevenka. La historia de Nevenka era la historia de muchas mujeres. Me aporto la luz que necesitaba", ha reflexionado.

Tanto es así que, pese a reconocer el alto precio que pagó por denunciar a su acosador, ha aseverado que ha conseguido "lo que quería en la vida": "Tengo el corazón en paz; Es posible salir del infierno, y para decir eso estoy yo hoy aquí".

La exconcejala ha destacado los avances producidos en este cuarto de siglo que ha transcurrido, aunque ha matizado de que persisten resistencias y discursos negacionistas: "He visto un cambio gigantesco, pero eso no significa que no tengamos que seguir peleando". También ha recordado la dificultad de dar el paso de denunciar: "Lo difícil es atreverse a hablar cuando toda la vida te han dicho que es mejor estar callado y no meterte en líos".

Nevenka ha estado acompañada en el acto por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien la ha calificado como una "referente" en la lucha contra la violencia machista y en el fortalecimiento democrático. "Tu voz ha abierto un camino espectacular a muchas mujeres, a todas las mujeres y a la sociedad en su conjunto", ha afirmado.

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