Juan del Val califica de "vergonzoso" que la Comunidad de Madrid no se reúna con los profesores en huelga: "Ni siquiera sentarse a decir qué pasa"

El escritor ha aseverado que deberían reunirse independientemente de que las reivindicaciones "sean justas".

Los profesores de la Comunidad de Madrid llevan un mes en huelga. Siguen reivindicando que bajen las ratios en las clases, que haya climatización en los centros, una subida de sueldo, que tengan más horas para preparar las clases en sí.

Pero mientras dura la huelga, algunos padres les están ayudando organizando una caja de resistencia que les pueda permitir en sus protestas.

Y, mientras tanto, Juan del Val ha señalado que es "vergonzoso" que ni siquiera se reúnan con ellos: "Aparte de que las reivindicaciones sean justas, imagínate que no lo son, pero que no se reúnan ni siquiera sentarse a decir, oye '¿qué pasa?' A mí es que me parece una cosa vergonzosa".

"Bueno, es que, a ver, cuando un colectivo hace una reivindicación, lo mínimo que se le exige a las autoridades es escuchar y luego llegar a un acuerdo", ha apuntado Nuria Roca.

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