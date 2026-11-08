Pedro Rodríguez analiza qué supone el ascenso de Stephen Miller en el Gobierno de Trump: "Es como pasar del licor del café al fentanilo"

El profesor de Relaciones Internacionales ha definido de esta manera la decisión de Donald Trump de cambiar a Susie Wiles por él como jefe de su gabinete.

Donald Trump ha dado un cambio de rumbo en su gabinete tras la derrota republicana en las 'midterms'. El presidente estadounidense ha relevado de su cargo como jefa del gabinete presidencial a Susie Wiles y se lo ha entregado a Stephen Miller, uno de los miembros más ultras de su equipo y promotor de las políticas más controvertidas del mandatario.

En La Roca, Pedro Rodríguez ha señalado que esta decisión revela las intenciones que puede tener Trump de cara a los dos años de mandato que le quedan: "De la Supernani que tenía, ahora ha pasado a Stephen Miller, que es como pasar un poquito del licor del café al fentanilo".

"Su familia son judíos de lo que ahora es Bielorrusia, que consiguieron escapar y asentarse en Estados Unidos. Los que no consiguieron escapar perecieron en el holocausto nazi. La familia de Stephen Miller reniega de Stephen Miller y dice que si Estados Unidos hubiera aplicado con sus ancestros las políticas, el supremacismo y todo lo demás que viene asociado con Stephen Miller, pues Stephen Miller no existiría", ha explicado el profesor en Relaciones Internacionales.

Además, ha recordado que el jefe de gabinete del presidente de Estados Unidos es un cargo de libre designación por el presidente y que, por lo tanto, no lo tiene que aprobar el Congreso.

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