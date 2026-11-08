Carlos Cué explica por qué la huelga general también apunta al PP: "La oposición tiene mucho más de Gobierno que de oposición"

"Isabel Díaz Ayuso no es oposición bajo ningún concepto, es Gobierno, es la que decide, por ejemplo, que la ley de vivienda se aplique en Madrid o no. Es la que decide que la política de vivienda sea distinta", ha apuntado el periodista.

¿Por qué una huelga contra las políticas de vivienda puede señalar también a la oposición? El periodista de 'El País' Carlos E. Cué ha puesto el foco en una de las particularidades del sistema político español para explicar la lógica de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. En La Roca, el periodista ha recordado que el Partido Popular, pese a ser el principal partido de la oposición en el Congreso, gobierna en 13 comunidades autónomas y tiene responsabilidades directas sobre políticas que afectan a los ciudadanos.

Cué considera que esta realidad no siempre se tiene en cuenta a la hora de interpretar las movilizaciones. "Hay una cosa que yo creo que para la mayoría de españoles no acabamos de entender porque todavía no se acaba de entender el Estado autonómico", ha señalado.

El periodista ha comparado el modelo español con el de otros países europeos, como Francia e Italia, y ha subrayado que en España la oposición parlamentaria también ejerce un importante poder ejecutivo a través de los gobiernos autonómicos. "En este país, cuando un partido que es la oposición más potente de la historia de España, que gobierna 13 autonomías, la oposición tiene mucho más de gobierno que de oposición en este momento", ha explicado.

Para ilustrar su argumento, Cué ha puesto como ejemplo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El periodista ha recordado que, aunque el PP es el principal partido de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, Ayuso ejerce responsabilidades de Gobierno y tiene capacidad para decidir sobre las políticas que se aplican en su territorio.

"Isabel Díaz Ayuso no es oposición bajo ningún concepto, es Gobierno, es la que decide, por ejemplo, que la ley de vivienda se aplique en Madrid o no. Es la que decide que la política de vivienda sea distinta", ha apuntado.

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