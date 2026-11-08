Ghana, el vertedero del 'fast fashion': recibe más de 150 millones de kilos de ropa usada al año

El país africano logra revender muchas de esas prendas, pero alrededor de un 40% de las que le llegan acaban en espacios naturales generando contaminación.

Comprar ropa online o ir de tiendas se ha convertido más que en una necesidad, en una actividad de ocio. Y, con el aumento de las compras, también ha aumentado necesariamente la producción de prendas que se ponen a la venta.

Aunque la cifra es complicada de saber porque solo el 9% de las marcas analizadas informa de cuántas prendas se fabrican anualmente, las estimaciones apuntan a una producción entre 80.000 y 150.000 millones de prendas que se crean al año.

Pero es que a este dato hay que sumarle que muchas de ellas ni siquiera llegan a venderse. Entre un 10% y un 40% de las prendas no se compran y la pregunta reside en qué ocurre con ellas. Pues en 2025 la Unión Europea exportó casi 1,5 millones de toneladas a otros países, es decir, unos 3,2 kilos por habitante y los principales destinos fueron África y Asia.

Solo Ghana recibe más de 150 millones de kilos de ropa usada al año. Allí se encuentra Kantamanto, el mercado de segunda mano más grande del mundo. En el mejor de los casos consiguen revenderla o reciclarla, pero el 40% de la ropa que reciben no se vende porque llega rota o manchada, es de muy mala calidad o está pasada de moda.

Y la consecuencia de ello es que muchas de esas prendas acaban en playas, en espacios naturales o en vertederos, provocando una gran contaminación en esos países.

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