La reacción de Nuria Roca al conocer la tendencia del 'menodivorcio': "Qué manera de estigmatizarnos"

Según los expertos, baja el nivel de tolerancia y aumentan las separaciones en personas mayores de 65 años.

En La Roca se ha hablado del 'menodivorcio'. Según los sociólogos de Estados Unidos y Reino Unido, han comenzado a aumentar los divorcios en personas mayores de 65 años. Allí el término acuñado ha sido el de 'grey divorce' (divorcio gris), algo que aquí se ha traducido como 'menodivorcio'.

"Oye, qué manera de estigmatizarnos, ¿cómo que la menopausia?", ha reaccionado Nuria Roca tras conocer la tendencia. "Yo iba a decirlo, y lo he buscado y he dicho '¿cómo se llama menopausia a los hombres?' Andropausia. ¿Por qué no has preguntado o buscado si a los hombres con la andropausia, porque también sufrís menopausia, os separáis?", ha señalado Nuria Roca.

A ello, Nuria Roca ha respondido su visión de lo que es la tendencia: "El menodivorcio simplemente lo que significa es que tú cuando llegas a la madurez, tú ya tienes las cosas muy claras, toleras muchas menos cosas, y el que tienes al lado a lo mejor te molesta".

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