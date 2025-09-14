Una carrera, diferentes posturas: la política nacional y sus múltiples visiones de los altercados de La Vuelta

Los detalles Mientras que desde el Gobierno ven con buenos ojos que la sociedad española se manifieste contra la participación israelí, la oposición califica de "bochornosa" la imagen que se está dando.

La Vuelta a España ha sido foco de reacciones políticas durante la última semana. El presidente Pedro Sánchez expresó su admiración por un pueblo que se moviliza por causas justas, mientras el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, celebró que la sociedad no tolere el uso de eventos para blanquear el genocidio. Isabel Díaz Ayuso criticó al Gobierno, acusándolo de no promover la convivencia, y apoyó la celebración de la etapa, lo que Más Madrid interpretó como un respaldo a Netanyahu. Desde Vox, los manifestantes fueron calificados de "energúmenos", reflejando la diversidad de opiniones sobre la imagen de España.

La Vuelta a España ha acaparado las reacciones políticas del día y de toda la última semana. Ya no solo tras conocer la suspensión de la última etapa de la ronda española, sino incluso antes las figuras políticas españolas han utilizado la carrera en sus discursos.

Empezando por el presidente del Gobierno. En un acto este domingo, Pedro Sánchez, aunque matizando el respeto a los deportistas, ha querido mostrar su admiración "a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas".

Misma visión se tiene en la coalición. Para Ernest Urtasun, ministro de Cultura, hay que "celebrar" que la sociedad española "no tolere que acontecimientos culturales y deportivos blanqueen el genocidio".

Evitaban mencionar los altercados de días anteriores, precisamente donde quería poner el foco Isabel Díaz Ayuso. "Esto va contra el deporte y la libertad. Un presidente tiene que llamar a la convivencia, o por lo menos no azuzar más una situación", denunciaba durante la mañana de este domingo. Un discurso muy similar tuiteaba Alberto Núñez Feijóo, calificando de "bochornosa" la imagen que se está dando: "En lugar de ministros alentándolo, el Gobierno debería condenarlo, denunciarlo y evitarlo".

Ayuso no solo ha criticado al Gobierno, sino que también ha apoyado la celebración de la etapa antes de su inicio, posando con la organización y hasta saludando al equipo israelí. Algo que para Más Madrid significa que "se ha convertido en la portavoz de Netanyahu".

Y, desde Vox, califican de "energúmenos" y "violentos" a los manifestantes. Diversidad a la hora de entender cómo conviven la manifestación y con la competición y sobre qué imagen está dando España al mundo.