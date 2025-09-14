Ahora

A favor o en contra

Una carrera, diferentes posturas: la política nacional y sus múltiples visiones de los altercados de La Vuelta

Los detalles Mientras que desde el Gobierno ven con buenos ojos que la sociedad española se manifieste contra la participación israelí, la oposición califica de "bochornosa" la imagen que se está dando.

Manifestantes invaden el recorrido de La Vuelta en Madrid
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Vuelta a España ha acaparado las reacciones políticas del día y de toda la última semana. Ya no solo tras conocer la suspensión de la última etapa de la ronda española, sino incluso antes las figuras políticas españolas han utilizado la carrera en sus discursos.

Empezando por el presidente del Gobierno. En un acto este domingo, Pedro Sánchez, aunque matizando el respeto a los deportistas, ha querido mostrar su admiración "a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas".

Misma visión se tiene en la coalición. Para Ernest Urtasun, ministro de Cultura, hay que "celebrar" que la sociedad española "no tolere que acontecimientos culturales y deportivos blanqueen el genocidio".

Evitaban mencionar los altercados de días anteriores, precisamente donde quería poner el foco Isabel Díaz Ayuso. "Esto va contra el deporte y la libertad. Un presidente tiene que llamar a la convivencia, o por lo menos no azuzar más una situación", denunciaba durante la mañana de este domingo. Un discurso muy similar tuiteaba Alberto Núñez Feijóo, calificando de "bochornosa" la imagen que se está dando: "En lugar de ministros alentándolo, el Gobierno debería condenarlo, denunciarlo y evitarlo".

Ayuso no solo ha criticado al Gobierno, sino que también ha apoyado la celebración de la etapa antes de su inicio, posando con la organización y hasta saludando al equipo israelí. Algo que para Más Madrid significa que "se ha convertido en la portavoz de Netanyahu".

Y, desde Vox, califican de "energúmenos" y "violentos" a los manifestantes. Diversidad a la hora de entender cómo conviven la manifestación y con la competición y sobre qué imagen está dando España al mundo.

Las 6 de laSexta

  1. Empujones, cargas policiales y un grito por Gaza: las protestas palestinas ponen fin a la última etapa de La Vuelta
  2. Un corredor que conecta Bielorrusia con Kaliningrado, el 'Talón de Aquiles' de Europa ante la amenaza rusa
  3. PP y PSOE, entre pullas: Feijóo promete no "abandonar a los españoles" ante un Sánchez que le acusa de alienarse con Vox
  4. El asesinato de Kirk une a la derecha y la extrema derecha con un solo objetivo: demonizar a la izquierda
  5. Caos en la T4 de Barajas por la huelga de trabajadores de los controles de seguridad: pasajeros denuncian que están perdiendo sus vuelos
  6. Hallado un muerto entre los escombros tras la explosión en un bar de Vallecas