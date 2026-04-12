Fernando Garea: "¿Cómo es posible que nadie por encima de Ábalos supiera que ocurrían cosas? Alguien tenía que estar al tanto"

El periodista ha expresado que "toda la estrategia de Ábalos desde el principio ha sido un disparate", tras lo que ha defendido que "alguien tenía que saber lo que estaba ocurriendo", cuando se trataba de algo que "afectaba a empresas públicas, a ministerios y al partido".

Fernando Garea, director adjunto de 'El Español' ha expresado en La Roca que con el juicio de Ábalos "se mantiene la misma pregunta casi que nos hacíamos el primer día que estalló esto y es que cómo es posible que nadie por encima de Ábalos supiera que estaban ocurriendo algunas de estas cosas". "No digo todo, pero alguien tenía que estar al tanto de esto que ocurría, que afectaba a empresas públicas, a ministerios y al partido", ha defendido el periodista.

Además, Garea ha opinado que "toda la estrategia de Ábalos desde el principio ha sido un disparate y en el juicio parece que sigue siéndolo". "Un juicio casi nunca aporta nada nuevo a lo que ya hay en la institución, pero lo que sí hace en este caso concreto es pintar un cuadro completo, juntar todas las pinceladas y algo que me parece muy importante, y es que algunos temas que estaban digamos en algunos medios muy concretos, eso que el Gobierno llamaba la 'fachosfera' o la 'máquina del fango', de pronto está en todos los medios porque se hacía teatraliza y se ven todos los testimonios", ha señalado el periodista.

En este sentido, el director adjunto de 'El Español' ha subrayado que "lo que hacen estos testimonios es pintar un cuadro de unos años terroríficos". "Además, hemos llegado a esta vista oral sin que se sepa quién asume la responsabilidad política de todo esto, porque lo que ahora vemos es la responsabilidad penal, pero la política está todavía por determinar", ha criticado.

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