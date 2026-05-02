Joaquim Bosch descarta una imputación de Rajoy y Cospedal por el 'caso Kitchen' "con los datos que hay": "Es altamente improbable"

Bosch ha señalado que las declaraciones del inspector Morocho "incorpora más gravedad a todo lo que ya se sabe de la operación Kitchen". Sin embargo, ha expresado que "desde la perspectiva penal" no le parece que "arroje datos que puedan llevar a la imputación" del expresidente.

Joaquim Bosch ha hablado en La Roca sobre la declaración del inspector Morocho por el caso Kitchen. "Le hemos escuchado decir que sus superiores le presionaron para borrar el nombre del presidente entonces, Mariano Rajoy, de los informes. Si esto se confirma, ¿cambia la responsabilidad política del partido aunque no haya una condena penal?", ha preguntado Nuria Roca al magistrado.

Así, Bosch ha señalado que "a diferencia de la situación de un acusado, una declaración testifical como la del inspector Morocho tiene máxima credibilidad y objetividad porque no tiene ningún interés en el resultado del litigio". "Es un profesional imparcial e incluso su afán por intentar descubrir la verdad de estos hechos le ha generado perjuicios profesionales", ha subrayado el magistrado, a lo que ha añadido que su testimonio "incorpora mucha más gravedad a todo lo que sabemos de la operación Kitchen, al menos en sus hechos presuntos, e incorpora más responsabilidad política a cómo es posible que se articulara esa supuesta trama de los principales mandos policiales del país, de la cúpula al ministro de Interior".

Sin embargo, el experto ha declarado que "personalmente, desde la perspectiva penal", no le parece "que arroje datos que puedan llevar en el futuro, por ejemplo, a una imputación de Mariano Rajoy o de Dolores de Cospedal". "No es suficiente lo que hay. Diferente sería si se acusara a Rajoy de haber interferido en la investigación, de haber ordenado directamente él desactivar una trama policial, pero mientras no sean estos altos cargos del partido contra los que haya material, a mí me parece altamente improbable que, con estos datos, pueda iniciarse una causa penal contra Rajoy o Cospedal", ha concluido.

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