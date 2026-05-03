Jorge Morales destaca las cosas que ha hecho bien España para que "estemos mejor que otros países" ante la guerra: "Hemos reducido nuestra dependencia energética..."

El experto energético ha destacado que "tenemos una red de oleoductos y una empresa pública que los gestiona que es bandera en toda Europa", al tiempo que ha señalado que "tenemos ocho refinerías, que es una barbaridad para un país como el tamaño de España".

Jorge Morales ha explicado en La Roca por qué estamos mejor que otros países ante la guerra de Irán, destacando que en España "hemos hecho bien muchas cosas desde punto de vista energético". "En primer lugar, hemos reducido nuestra dependencia energética y consumimos menos petróleo que antes, lo que es muy importante", ha señalado, a lo que ha añadido que "hay muchas renovables en el sector eléctrico y más electrificación", aunque para el experto energético esto "no va todo lo rápido que debería".

En segundo lugar, Morales ha subrayado que "tenemos una red de oleoductos y una empresa pública que los gestiona que es bandera en toda Europa". "En el sur de Francia hay problemas de restricciones en algunas gasolineras, no porque no tengan gasolina en toda Francia, sino porque no llega a esas gasolineras, porque la red de oleoductos no está suficientemente tupida", ha apuntado.

Así, el experto también ha declarado que "tenemos ocho refinerías, que es una barbaridad para un país como el tamaño de España", a lo que ha apostillado que, además, son "ocho refinerías en las que se ha invertido muchísimo dinero en los últimos años para que sea muy flexible".

"Pensar que una refinería es algo así como una frutería en la que puede entrar una fruta pero luego pueden salir varias, pero es complicado por lo que la refinería tiene que ser potente para poder hacer ese cambio con flexibilidad. España lo tiene. El resto de Europa, en general, tiene refinerías muy antiguas que no pueden cambiar a diésel fácilmente. Y aquí sí podemos", ha concluido.

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