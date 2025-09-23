Joaquim Bosch, tras arremeter el asesor de Ayuso contra la jueza que ha enviado al banquillo a González Amador: "Es inadmisible y absurdo"

El magistrado Joaquim Bosch reacciona a los mensajes de Miguel Ángel Rodríguez, asesor y jefe de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, arremetiendo contra la jueza que instruye el caso de González Amador, novio de Ayuso.

Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha atacado a la jueza tras sentar en el banquillo a González Amador: "Todo Sánchez es corrupto". La jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto juicio oral contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

"Me parece inadmisible y, además, en este caso, es especialmente absurdo", afirma Joaquim Bosch, magistrado y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), en 'Al Rojo Vivo', recordando cómo en otras ocasiones ha mostrado su "disconformidad" con que desde el Gobierno o desde cargos institucionales arremetan contra miembros del CGPJ porque "no es bueno para la credibilidad de nuestro sistema institucional".

En este caso, reitera y detalla Bosch, "es absurdo porque la magistrada que ejerce las funciones instructoras por sustitución, Rodríguez Medel, está haciendo una actuación puntual obligada porque se ha jubilado la magistrada titular y aún no ha tomado posesión el nuevo magistrado".

De este modo, subraya Bosch que la jueza ha tomado una decisión que "es prácticamente automática, que es obligada legalmente y que va en la línea de lo que dijo en su momento la jueza de instrucción, de lo que han dicho los tres magistrados de la sala y que jurídicamente es absolutamente irreprochable".

Por eso, "me parece muy lamentable poner una sombra de duda sin la más mínima justificación sobre la actuación del Poder Judicial, que se suma a todas esas insinuaciones sobre una gran operación del Estado", remata el magistrado, añadiendo que en este caso "hay una fundamentación más que suficiente para que el asunto esté a punto de llegar a juicio". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.