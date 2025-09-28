Joaquim Bosch tilda de "desafortunadas" las palabras de Gan Pampols sobre la DANA

Francisco Gan Pampols, vicepresidente de la Generalitat Valenciana, ha generado polémica por unas declaraciones en las que responsabilizaba a los ciudadanos de no haberse protegido durante la DANA.

En los últimos días, Francisco Gan Pampols, actual vicepresidente de la Generalitat Valenciana y nombrado tras la DANA que arrasó varios municipios de Valencia, ha generado polémica por su crítica a quienes, según él, no supieron protegerse durante el temporal.

"¿Qué más ha fallado? Pues ha fallado algo que antes no fallaba. La autoprotección es el primero de los mecanismos que salva vidas. Autoprotección es cuando está lloviendo y está entrando el agua en casa, no bajar al garaje a por el coche, que es como fallecieron personas y eso no tiene que ver con el aviso o no aviso, tiene que ver con la conciencia de qué es lo verdaderamente importante en la vida", comentó Gan Pampols en su última comparecencia ante los medios.

Unas declaraciones que, desde La Roca, el magistrado Joaquim Bosch criticó duramente y calificó como "extremadamente desafortunadas". "Conozco a personas que han perdido a sus hijos, a su pareja; no se merecen tener que sufrir todavía más hasta el extremo de que se culpe a los seres queridos de lo que ocurrió", añadió Bosch.

