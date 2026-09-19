'Chivatazos' a cambio de miles de euros de inversores: el negocio que hacen porteros y conserjes con los pisos que se ponen a la venta

Las "gratificaciones" pueden llegar al 1% del precio de venta del inmueble. Y si un piso en el barrio de Salamanca se vende por 7,5 millones, echen cuentas del dinero --siempre en metálico-- que se llevan.

La información es poder. Esta es una máxima que en el mercado de la vivienda es un auténtico botín. Los porteros y conserjes tienen información privilegiada sobre los pisos que se ponen a la venta y los inversores lo saben, lo que se traduce en 'chivatazos' a cambio de comisiones.

Con el metro cuadrado a 12.000 euros, todavía hay algo más caro en el mercado inmobiliario del barrio de Salamanca de Madrid: la información. En este contexto, hay una figura imprescindible en ese mercado paralelo de información privilegiada y son esos porteros y conserjes que conocen los movimientos de cada edificio: quién vende, quién alquila y quién se marcha.

Jorge, conserje, señala que "por un piso que se ha vendido por 7,5 millones de euros te llevas 50.000 euros", por lo que se hace con "un pastizal". En el mercado, donde cada oportunidad vale millones, los inversores buscan cualquier ventaja y las "gratificaciones", según cuentan, pueden llegar al 1% del precio de venta del inmueble.

"El dinero no pasa por el banco"

"Uno se queda ese dinero y va pagando las cosas al contado. No pasa por el banco, no pasa por nada, es como una comisión", cuenta Edwin, conserje. Además, hay veces en las que esa comisión no solo llega desde un lado: "Nosotros recibimos dinero de parte del inversionista y luego del vendedor directo, que nos da la plata cuando se vende".

Esto es lo que vale un 'chivatazo' en un mercado con viviendas exclusivas, compradores internacionales y una batalla por llegar antes que nadie.

Hugo, inversor: "Les damos el dinero en mano"

"Al principio les dábamos regalos o invitaciones, pero hemos visto que lo más eficiente es ofrecer una cantidad de dinero al pactar una operación", reconoce Hugo, inversor, quien indica cómo es la operación: "Nosotros los pagos los hacemos en metálico, le damos el dinero en mano, porque así nos lo demandan". "Lo que intentamos es salir con nuestra operación antes de que esto sea publicado en una agencia inmobiliaria, en un portal inmobiliario, porque tienes que estar el primero", afirma.

En lo referente a quién demanda estas propiedades, el inversor subraya que "casi todos son gente que viene de Sudamérica, Venezuela, México, que han salido con bastante dinero de su país de origen y quiere hacer una inversión inmobiliaria potente o incluso alguno vivir aquí directamente". "Hay gente que incluso compra un edificio entero", destaca.

Así, Hugo expresa que "no es un precio estándar" el que pagan a porteros y conserjes, pero, en su caso, ha llegado a "desembolsar hasta 25.000 euros por persona por la información y por cerrarse la operación".

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