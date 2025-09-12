El portavoz del PP de Madrid afirma que lo de Netanyahu "no es para tanto" porque avisa antes de atacar

¿Qué ha dicho? Carlos Díaz-Pache calificó de "curioso genocidio" los ataques en Gaza, argumentando que Israel avisa por "tierra, mar y aire de sus objetivos" antes de atacar, y comparó la situación con otros conflictos internacionales para defender su postura y criticar lo que considera una campaña política de la izquierda.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha vuelto a negar este viernes que se esté produciendo un genocidio en Gaza por parte del ejército israelí, y ha acusado a los grupos de izquierda de utilizar la tragedia como "arma política".

Durante su intervención en el Debate sobre el estado de la región, Díaz-Pache ha afirmado: "Curioso genocidio en el queel supuesto genocida avisa por tierra, mar y aire de los objetivos que va a destruir para que sean desalojados y no haya víctimas", en referencia a los ataques de Israel. Estas declaraciones se producen en un contexto en el que la violencia en la Franja ha dejado más de 64.000 víctimas, según cifras recientes.

El portavoz popular también ha criticado a Más Madrid y al PSOE por su postura ante la situación en Gaza y por lo que considera una falta de compromiso con la memoria histórica. Ha recordado que la pasada sesión de homenaje a las víctimas del Holocausto, Más Madrid no acudió al acto alegando que no querían coincidir con representantes de la Embajada de Israel: "No me hablen de genocidio si no son capaces ni siquiera de homenajear a los muertos del genocidio nazi", ha asegurado.

Díaz-Pache ha cargado duramente contra la oposición, a la que ha calificado de "hiperventilada" y "caradura", y ha acusado tanto a PSOE como a Más Madrid de estar al servicio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha definido como "un autócrata para destruir la democracia". Asimismo, ha criticado las políticas de ambos partidos como divisivas, dirigidas a crear conflictos entre los ciudadanos.

En su intervención, Díaz-Pache ha defendido la postura de Israel, acusando a la izquierda de "puro antisemitismo" y defendiendo que su objetivo es "la defensa de la civilización frente a la barbarie", en términos de igualdad y libertad individual y religiosa.