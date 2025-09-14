José María Olmo, tajante con el Gobierno ante las protestas de La Vuelta: "Manda a los manifestantes contra su propia policía"

José María Olmo analizó la suspensión de la última etapa de La Vuelta tras las protestas propalestinas en Madrid. Olmo cuestionó la postura del Gobierno y denunció la instrumentalización política de estas movilizaciones.

José María Olmo, periodista de El Confidencial, se sentó en la mesa de actualidad de La Roca para hablar de las protestas propalestinas que llevaron a la organización de La Vuelta a suspender el tramo final de su última etapa.

Unas manifestaciones que algunos de los políticos que forman parte del Gobierno de España han aplaudido y defendido. "Es evidente, que el presidente del Gobierno cree que ha encontrado un vector con el que puede intentar movilizar de nuevo al electorado de izquierdas para intentar resucitarle en las encuestas", apuntó Olmo.

Asimismo, considera que esta postura del Ejecutivo central será habitual en los próximos meses, tanto por parte de Pedro Sánchez como del resto del Gobierno. "A mí lo que me llama la atención es la instrumentalización política porque hay protestas que se consideran buenas y otras que no, hay boicots que parecen buenos y otros que no", resaltó el periodista.

"En este caso estamos viendo un boicot a un equipo de Israel donde trabaja gente de todo el mundo... es evidente que se está instrumentalizando esta protesta. Se está utilizando el altavoz oficial de gente que está en el poder para intentar que la gente bloquee la llegada de La Vuelta a Madrid", analizó José María Olmo.

El periodista aseguró que es lícito que se lleven a cabo dichas protestas contra el genocidio en Gaza, pero criticó que "haya un Gobierno que esté mandando a los manifestantes contra su propia policía".