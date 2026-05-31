El pastor de Trump: Franklin Graham, el predicador que difunde un mensaje de odio con un apoyo férreo al presidente de EEUU

Los detalles Graham es considerado la figura más importante del cristianismo evangélico en el mundo y goza de una muy buena sintonía con el republicano, al que defiende haga lo que haga.

Ante las tensiones con el papa León XIV, Donald Trump ha encontrado un aliado en Franklin Graham, un influyente predicador evangélico estadounidense. En Madrid, Graham reiteró su postura contra el aborto y el matrimonio homosexual, con un discurso más político que religioso. Considerado el sucesor del legado de su padre, Billy Graham, Franklin es un ferviente defensor de Trump, afirmando que "Dios lo ha elegido". En un contexto de auge del cristianismo evangélico, especialmente en España, Graham ha visitado Madrid antes de la llegada del papa, reflejando la competencia entre ambas figuras por atraer seguidores.

Vistas las notables fricciones que mantiene con el papa León XIV, Donald Trump se ha buscado un aliado religioso en la figura de Franklin Graham, un predicador estadounidense que este sábado en Madrid ha vuelto a reiterar su discurso contra el aborto, contra el matrimonio homosexual y con una intervención más política que religiosa.

Los designios del señor son inescrutables y para Graham, considerado la figura más importante del cristianismo evangélico en el mundo, el presidente de Estados Unidos es una figura muy especial: "Jamás tendremos otro presidente como él. Creo que dios lo ha elegido para esto".

Antonio Montañés Jiménez, profesor en el Departamento de Antropología Social de la UCM, explica quién es Franklin Graham: "Es uno de sus asesores más cercanos, es una de las figuras con las que tiene mayor sintonía. Franklin Graham siempre sale en defensa de Donald Trump",

"Su padre, Billy Graham es considerado por muchos el pastor evangélico más importante del siglo XX. Franklin Graham es digamos el que ha heredado el imperio cristiano religioso de su padre", añade.

Y él es especialmente conocido por su discurso de odio: "Dios quiere que uses el sexo, pero solo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. No entre dos hombres". Pero también por su férreo apoyo a Trump haga lo que haga: "La guerra está justificada para combatir el mal".

El presidente de EEUU ha abierto las puertas del Despacho Oval a estos pastores que directamente vinculan su figura a la de dios en un momento de auténtico 'boom' del cristianismo evangélico que también se está viviendo en España.

De hecho, solo en u polígono en el distrito de Carabanchel, en Madrid, hay una iglesia evangélica cada 60 metros. "La llegada de inmigración, la población gitana que ya se había convertido, el poder de las redes sociales y su influencia en la juventud española, pues tenemos un caldo de cultivo perfecto para que este tipo de iglesias florezcan", señala Antonio Montañés.

El propio Graham ha venido este fin de semana a Madrid. Y, casualidad o no, lo hace escasos días antes de la llegada del papa: "Madrid se está convirtiendo en un epicentro de la espiritualidad cristiana en Europa, y un escenario donde se contraponen dos figuras que están en competencia directa para captar nuevos adeptos".

Porque Graham también utiliza España para difundir su polémico mensaje.

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