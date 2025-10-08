Ahora
Eva González, enamorada de nuevo tres años después de su divorcio de Cayetano Rivera

Revista Lecturas

Eva González ha sido fotografiada dando un paseo con un joven desconocido, con el que también se ha dado besos en el interior de un coche, confirmando su nueva relación tres años después de su divorcio.

La revista Lecturas ha publicado en exclusiva en su portada las imágenes de Eva González con el que sería su nuevo novio tres años después de separarse de Cayetano Rivera.

"Por lo visto, es un chico desconocido del que apuntan que quizás es policía", destaca Tatiana Arús, que explica que "es un hecho es que la relación va bien". Y es que "estas fotografías se tomaron después de que ella estuviera con su hijo", detalla la colaboradora de Aruser@s, que destaca que "estuvieron dando un paseo".

"Estuvieron compartiendo el paseo y besos en el coche", destaca Tatiana Arús al enseñar las imágenes en este vídeo.

