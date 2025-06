Gonzalo Miró, tras conocer que la UCO investiga un pago de 500.000 euros del novio de Ayuso a Quirón: "Se le da una normalidad"

En los últimos días, se ha sabido que la jueza encargada del caso de Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar una pieza separada relacionada con un supuesto soborno.

En concreto, se trata de un presunto pago de 500.000 euros al presidente de Quirón Prevención.

"Respecto a la parte judicial, no me atrevo a entrar. Yo no sé si esto tendrá algún tipo de condena o no", ha comentado Gonzalo Miró en La Roca. Lo que realmente preocupa al colaborador es la actitud general ante este asunto.

"Me deja muy perplejo la tranquilidad con la que en este país hemos asumido que la Comunidad de Madrid financia a Quirón, y que la pareja de la presidenta, que financia Quirón, cobra de Quirón, y no pasa nada. Y a esto se le da una normalidad como si fuera el día a día", ha reflexionado en directo.