Juanma Lamet, sobre el senador que interrogue a Pedro Sánchez en el Senado: "El PP tiene que buscar a un 'perro de presa'"

El próximo 30 de octubre, Pedro Sánchez comparecerá ante el Senado en la comisión de investigación por el Caso Koldo. Desde La Roca, Juanma Lamet analiza la importancia de que el Partido Popular elija al senador adecuado para interrogar al presidente.

El próximo 30 de octubre, Pedro Sánchez comparecerá ante el Senado en la comisión de investigación por el Caso Koldo. Desde La Roca, el periodista Juanma Lamet analiza la importancia de que el Partido Popular encuentre al senador adecuado que ponga contra las cuerdas al presidente del Gobierno.

"Hasta ahora al Partido Popular no le ha salido demasiado bien la comisión del Caso Koldo. Esto es una bola de partido, tiene que salirle bien sí o sí, y se lo están preparando muy bien", señala Lamet.

Asimismo, detalla que el PP juega con una ventaja: Pedro Sánchez "no puede mentir en la comisión", y "está obligado a decir la verdad, con lo cual sus silencios le darían al PP pie a una confirmación", añade.

Por otro lado, comenta que es fundamental que el Partido Popular acierte con el senador que le haga las preguntas a Sánchez, y que ya se están estudiando algunos nombres. "¿Quién es el que interroga a Pedro Sánchez? Es muy importante que esta vez el PP acierte, que tenga a un senador que sea de verdad un 'perro de presa'", opina Juanma Lamet.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.