Esperanza Aguirre reduce el exterminio de Israel en Gaza a "cosas" que pasan en las guerras: "No hay genocidio"

¿Qué ha dicho? La expresidenta de la Comunidad de Madrid cree que un genocidio es "exterminar a gente por el hecho de pertenecer a una raza" y defiende que Israel "es la única democracia que hay en Oriente Medio".

Esperanza Aguirre ha negado que Israel esté cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, argumentando que el gobierno de Netanyahu busca evitar ataques como el del 7 de octubre de 2024. Aguirre sostiene que genocidio es lo que hicieron los nazis con los judíos y que lo que ocurre en Gaza no califica como tal, describiendo a Israel como "la única democracia en Oriente Medio". Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, incluidas israelíes, afirman que las acciones de Israel cumplen con la definición de genocidio según la ONU. El Gobierno español ha implementado medidas contra lo que considera un genocidio, con Pedro Sánchez criticando la falta de respuesta internacional adecuada.

"No señor, no hay genocidios". Esperanza Aguirre ha negado este viernes el exterminio que Israel está llevando a cabo con la población de la Franja de Gaza, justificando que el gobierno de Netanyahu está "intentando evitar que vuelva a ocurrir" el atentado que tuvo lugar el 7 de octubre de 2024.

"Genocidio quiere decir lo que hicieron los nazis con los judíos, exterminar a un grupo de gentes por el hecho de pertenecer a una raza", argumenta Aguirre, que habla de Israel como "la única democracia que hay en Oriente Medio".

Para Aguirre, en una guerra hay "muchas cosas que todos lamentamos" pero insiste en que lo que está ocurriendo en Gaza "no es un genocidio". Estas declaraciones se dan en la previa al inicio de la segunda jornada del Debate del estado de la Región en la Asamblea de Madrid.

Cabe recordar que una serie de destacadas organizaciones de Derechos Humanos, incluidas dos organizaciones israelíes, han declarado que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio deja claro que la acción militar israelí cumple con la definición legal establecida en la convención de la ONU sobre el genocidio.

El Gobierno de España ha impulsado nueve medidas contra el genocidio israelí en Gaza, como impedir el acceso al territorio español de aquellas personas que hayan participado en el exterminio de la población gazatí. "Esto no es defenderse, no es atacar: es exterminar a un pueblo indefenso. La comunidad internacional no está sabiendo defender esta tragedia", criticó Pedro Sánchez en su comparecencia de este lunes.