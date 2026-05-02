Lola Índigo, tajante sobre el uso de Ozempic para adelgazar: "Prefiero comer y ser feliz"

"¿Por qué alguien se pincharía Ozempic? Si el Ozempic quita el hambre y a mí lo que más me gusta del mundo es comer", ha expresado la artista.

Lola Índigo ha expresado su postura en contra del uso de Ozempic. "¿Por qué alguien se pincharía Ozempic? Si el Ozempic quita el hambre y a mí lo que más me gusta del mundo es comer. Entre comer y ser feliz y tener un cuerpo normal a no comer y ser una desgraciada para verme flaca, prefiero comer y ser feliz", ha manifestado la artista.

Por su parte, Nuria Roca ha reflexionado que ella cree que "vivimos un momento en el que todo está aceptado o prácticamente aceptado". "Es decir, tú ves a una persona que tiene más peso y no pasa nada y ves una persona que tiene menos y no pasa nada. Otra cosa es que veas una enfermedad", ha señalado la presentadora tras ver las imágenes de extrema delgadez de la actriz y directora Olivia Wilde.

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