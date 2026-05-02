Juan del Val, contundente sobre la homeopatía: "Creo que tiene mucho de fraude; te estás metiendo azúcar"

"Si yo me tomo una caja de ibuprofenos, me voy a poner muy malo y me tengo que ir al hospital, pero si yo me tomo tres cajas de cosas homeopáticas no pasa absolutamente nada porque me estoy metiendo azúcar", ha expresado el escritor para argumentar la ineficacia de la homeopatía.

Juan del Val ha expresado en La Roca su postura en contra de la homeopatía. "Nosotros teníamos un científico que en la radio, en 'Lo mejor que te puede pasar', hablaba de la ineficacia absoluta de los medicamentos homeopáticos y lo argumentaba de la siguiente manera. Decía que si me voy a suicidar y me tomo una caja de ibuprofenos, me voy a poner muy malo y me tengo que ir al hospital, pero si yo me tomo tres cajas de cosas homeopáticas no pasa absolutamente nada porque me estoy metiendo azúcar y eso no cura", ha señalado el escritor, a lo que ha añadido que él considera que la homeopatía "tiene mucho de fraude".

En este sentido, el escritor ha contado una experiencia que tuvo de niño con la homeopatía. "Yo tenía dolores de cabeza muy fuertes, mis padres me llevaban a muchos sitios y evidentemente aquello era difícil, lo pasaba muy mal y me llevaron a un homeópata. Llevaba una una bata blanca y les cobró por cinco minutos 5.000 pesetas, que te puedo asegurar que en mi casa costaba mucho trabajo ganarlas. Y a mí la homeopatía me hizo exactamente lo mismo que un vaso de agua, absolutamente nada, y fue una enorme frustración porque él me dijo que me quitaba los dolores en dos semanas", ha relatado.

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