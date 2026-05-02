Juan del Val, sobre las 'influencers': "Hay por ahí una morralla que por ir a un sitio de hamburguesas da la vida"

El escritor ha destacado que "hay una diferenciación entre los que solamente anuncian cosas que ellos hacen y alguien que tiene otra profesión", tras lo que ha puesto como ejemplo a Nuria Roca, a quien considera 'influencer', porque tiene un millón de seguidores, y también es presentadora.

Juan del Val ha hablado en La Roca sobre las 'influencers' y ha señalado que "hay muchísimas y no tantas viven de esto". "Hay por ahí una morralla que por ir a un sitio de hamburguesas da la vida", ha expresado, tras lo que Nuria Roca ha respondido: "A lo mejor llamamos 'influencer' a cualquier cosa", algo en lo que coincide el escritor.

Así, Del Val ha afirmado que "alguien que verdaderamente anuncie marcas por su imagen y tal no hay tantas". "Y a partir de ahí, serán las marcas las que las quieran seguir contratando y la gente siguiendo. Eso de decir que están en una crisis no lo sé", ha manifestado.

Tras ello, el presentador ha defendido que "hablar seguido es una cosa que no es tan sencilla". "Entonces, si yo edito 17 veces el decir 'Hola, buenas tardes' me queda muy bien, pero hay que decirlo todo seguido, pero bueno, yo creo que será un mundo que se regule por sí solo", ha reflexionado.

En este punto, Del Val ha destacado que "hay una diferenciación entre las que o los que solamente anuncian cosas que ellos hacen y alguien que tiene otra profesión". "Y esto es así y esto es una realidad. Tú eres influencer, pero eres una influencia sobrevenida, porque tienes más de un millón de seguidores, pero si se rompen las redes sociales, tú sigues viviendo", ha expresado el escritor en referencia a Nuria Roca, quien cuenta con un millón de seguidores en Instagram y al mismo tiempo es presentadora de televisión.

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