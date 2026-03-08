Edu Galán celebra la dimisión la concejala del PP de Collado Villalba: "Hay que alegrarse de que ya no exista como representante política"

El escritor y guionista ha reaccionado en La Roca a la interrupción que hizo este sábado una concejala del PP de un monólogo feminista en Collado Villalba, tras lo que ha presentado su dimisión.

Edu Galán ha reaccionado en La Roca a la dimisión de la concejala de Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba, Noelia R. Díaz Vaca (PP), quien cortó este sábado un monólogo feminista. "Hay que alegrarse de que esta tal Noelia Díaz no exista ya como representante política", ha expresado.

En este sentido, Galán ha expresado que "la reacción de un representante político que sube a un escenario contra la representación pública de un supuesto público que se siente ofendido es muy bochornoso". "Es muy bochornoso, muy censor, y proviene de una época en que la derecha estaba muy acostumbrada a parar representaciones", ha subrayado, tras lo que ha insistido en que "es muy bueno el que la reacción haya sido la desaparición política de esta persona".

