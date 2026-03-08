Dimite una concejala del PP de Collado Villalba tras prohibir un monólogo feminista por el 8M

Los detalles Noelia R. Díaz Vaca, líder de la Concejalía de la Mujer en el Ayuntamiento, cortó un espectáculo titulado 'Ser Mujer', tras lo que ha pedido disculpas.

La concejala de Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba, Noelia R. Díaz Vaca (PP), ha dimitido este domingo tras interrumpir el sábado la representación de un monólogo feminista satírico titulado 'Ser Mujer' incluido en la programación del Consistorio por el 8M, al considerar que el contenido suponía "una falta de respeto".

"Lamento lo ocurrido durante la representación teatral y pido disculpas por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto", ha explicado este domingo la propia edil en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, tras lo que ha decidido presentar su dimisión.

"La concejala de Familia, Servicios Sociales, Mujer y CAID del Ayuntamiento de Collado Villalba, Dña. Noelia Rosario Díaz Vaca, ha presentado su dimisión tras los hechos ocurridos en la tarde de ayer en el Teatro Municipal de la Casa de Cultura, cuando interrumpió por decisión propia la representación de una obra de teatro programada dentro de la agenda cultural del municipio con motivo de la celebraciones del 8 de marzo", ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, donde se señala que, "una vez analizada la situación, la edil ha decidido presentar su renuncia al cargo con el objetivo de asumir la responsabilidad derivada de lo sucedido".

Así, desde el Ayuntamiento de Collado Villalba se ha querido "trasladar el respeto absoluto a la programación cultural y al trabajo de los profesionales de las artes escénicas, al tiempo que lamentan profundamente los perjuicios ocasionados a los actores, al equipo técnico y al director de la compañía teatral Xana Teatre, que participaban en la representación". El Ayuntamiento quiere reiterar sus disculpas a la compañía, a los asistentes y a todos los vecinos por las molestias ocasionadas, reafirmando su compromiso con el respeto a la cultura, la libertad creativa y el correcto desarrollo de las actividades culturales del municipio", concluye la nota.

Todo ello, después de que el sábado pasado interrumpiera en mitad de la representación la obra 'Ser Mujer' en la Casa de la Cultura de la localidad, un monólogo satírico programado por la propia Concejalía dentro de los actos conmemorativos de la semana del 8M. "Discúlpenme pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido", declaró la edil, según un vídeo difundido por PSOE y Más Madrid de Collado en redes sociales, que se ha hecho viral.

Disculpas de la edil

Tras las críticas recibidas, la edil ha publicado un mensaje de disculpa en redes sociales en el que ha defendido que su intención "en ningún momento fue limitar derechos, sino defender unos valores" que considera "fundamentales". "Aun así, reconozco que la manera de hacerlo no fue la correcta, y por ello reitero mis disculpas", ha añadido.

En este sentido, ha reafirmado que cree "firmemente en la libertad de expresión, un principio esencial en democracia" y que, al mismo tiempo, también considera "que esa libertad debe convivir con el respeto a la dignidad de las personas, especialmente cuando hablamos de la mujer y de su libertad".

Por su parte, los socialistas de la localidad han denunciado en un comunicado que fue un "acto de censura impropio" de una institución pública y, "más aún", de una actividad cultural enmarcada en una jornada dedicada precisamente a la defensa de los derechos, la libertad y la voz de las mujeres". "Interrumpir un espectáculo en marcha por un contenido supone una vulneración clara de la libertad de expresión y un intento inaceptable de silenciar una propuesta artística", han añadido.

En este sentido, desde el PSOE de Collado Villalba han remarcado el respeto que necesariamente merece el trabajo de artistas y creados, "especialmente cuando invita a pensar o a confrontar ideas". Al hilo, ha recalcado la "falta de respecto" tanto al trabajo artístico como hacia el público que supone "interrumpir una actuación por su contenido o porque no sea políticamente correcto o del agrado de todo el aforo".

"El arte, la cultura y el humor han sido siempre herramientas fundamentales para la reflexión social, para cuestionarnos y avanzar; precisamente por ello, en muchas ocasiones incomodan, cuestionan o generan debate, y es ahí donde reside su valor", han alegado los socialistas, que han subrayado que las instituciones públicas "no son el espacio para imponer criterios personales ni para decidir qué se puede decir y qué no". "Nuestro municipio no es el cortijo de nadie", han remarcado.

En la misma línea crítica se ha pronunciado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que reclamó la dimisión inmediata a la edil. "'Libertad' es una palabra que no significa absolutamente nada en boca de la derecha madrileña. Esta aprendiz de censora debería dimitir hoy mismo. La responsabilidad de representar a Villalba le queda muy grande", ha apuntado en un mensaje en su cuenta personal en la red social 'X'.

El Grupo Municipal de Más Madrid en la localidad ha denunciado lo que considera "un acto de censura" que "vulnera derechos fundamentales". "Más Madrid Collado Villalba continuará defendiendo una cultura libre, feminista y democrática, y no permanecerá en silencio ante ningún intento de censura o retroceso en derechos", ha señalado su portavoz, Gonzalo Díaz.

El PP también critica su actuación

Asimismo, el Partido Popular de Madrid también se ha pronunciado tras lo ocurrido, expresando que "no comparte la actuación de la concejala", aunque defiende que "le honra haber reconocido su error y asumido las responsabilidades, presentando su dimisión como concejal del grupo popular". "Desde el Partido Popular de Madrid vamos a seguir trabajando por la igualdad efectiva de la mujer", aseguran.

"Defender la libertad es defenderla en todas las circunstancias y en todos los contextos. Interrumpir una obra de teatro dista mucho del compromiso en la defensa de la libertad que todos los cargos del Partido Popular deben respetar y defender", subraya la formación en una nota de prensa, donde afirma que desde el PP de Madrid van "a seguir defendiendo la libertad creativa la pluralidad cultural y el respeto a todas las expresiones artísticas", compartan o no su contenido. "La cultura es un espacio de encuentro, de reflexión y de libertad que debe preservarse siempre desde el respeto y la convivencia", expresan.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.