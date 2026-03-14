Cruz Morcillo explica las claves del caso de Francisca Cadenas: "Los hermanos (González) siempre estuvieron en la ecuación"

La periodista ha señalado que "desde hace unos días, se ha seguido un guión estricto y perfecto en el que ellos han bailado al son que querían los investigadores".

Cruz Morcillo ha dado algunas claves sobre el caso de Francisco Cadenas en La Roca. La periodista ha señalado que el juez "autorizó tres registros diferentes, uno en una finca, otro en la casa de ellos y un tercer registro en la casa de al lado, de la que tenían llave".

Además, la periodista ha contado que "se trabajó con un montón de hipótesis", como que la mujer se hubiese ido voluntariamente. "Los hermanos (González) siempre estuvieron en la ecuación, pero junto a ellos había muchos más", ha apuntado Morcillo, al tiempo que ha subrayado que "no había un solo indicio claro" porque "no había una cámara o un teléfono en el que ellos reconocieran algo" y "nadie vio a Francisca entrar en esa casa".

Así, Cruz Morcillo ha insistido en que "la sospecha ya estaba". "En una ecuación van descartando, es por descarte, y a mí lo que me explican es que la UCO en estos últimos meses descarta a todos los demás", ha indicado, a lo que ha añadido que "para entrar en una vivienda, es necesaria una autorización judicial y para que se dé, hay que tener unos indicios".

Asimismo, la periodista de investigación ha expresado que lo que sí le han "confirmado es que la coartada que el hermano mayor da inicialmente de que él estaba en el hospital cuidando a un familiar y vuelve más tarde es cierta".

En lo referente a por qué 'El Juli' ha confesado ahora, Morcillo ha afirmado que es "porque lo han acorralado". "No es que haya confesado espontáneamente, sino que esto es una maniobra. Desde hace unos días, se ha seguido un guión estricto y perfecto en el que ellos han bailado al son que querían los investigadores", ha concluido.

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