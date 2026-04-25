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Crítico con el mandatario

Benjamín Prado, tras las amenazas de Trump a España: "Es un fanfarrón que está al borde de la bancarrota política"

El escritor ha expresado que el mandatario estadounidense "cada vez asusta menos" a pesar de que "el tipo que tiene el botón nuclear siempre asusta", pero considera que está "en un estado de debilidad muy grande".

Benjamín Prado

Benjamín Prado se ha pronunciado sobre las últimas amenazas de Trump a España, entre las que se encuentra su expulsión de la OTAN, y ha señalado que el presidente de Estados Unidos "ni puede echarnos, ni puede imponernos sanciones y bloqueos económicos al margen de la Unión Europea, ni puede hacer el 90% de las cosas que dice".

Para el escritor, el inquilino de la Casa Blanca es un "fanfarrón" y los fanfarrones, ha dicho, "viven de lanzar amenazas que asusten a los demás". Sin embargo, Prado considera que el presidente de Estados Unidos "cada vez me asusta menos". "El tipo que tiene el botón nuclear siempre asusta, pero está en un estado de debilidad muy grande y yo creo que está al borde de la bancarrota personal y política", ha pronosticado.

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