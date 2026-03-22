Comprar siete veces Zamora, cenar 70 millones de veces en un restaurante de Dabiz Muñoz... ¿en qué podría gastar Amancio Ortega su fortuna?

Marta Critikian ha puesto varios ejemplos sobre lo que podría comprar el fundador de Inditex con todo el dinero que tiene. Si quisiera gastar su fortuna en cerdos ibéricos, podría comprarse casi 232 millones.

La colaboradora de La Roca Marta Critikian ha señalado que Amancio Ortega está en el 'top ten' de los más ricos del mundo y que cuenta con una fortuna de 127.577 millones de euros. Así, Critikian ha querido traducir esta cifra "al lenguaje de pobres" para que la gente entienda qué se podría comprar el magnate con todo ese dinero.

Ortega, si quisiera, podría hacerse con casi 232 millones de cerdos ibéricos. Además, si le apeteciese comer y cenar en el restaurante 'DiverXO' de Dabiz Muñoz, podría hacerlo hasta 70 millones de veces. Y si quisiera comprarse un 'pisito' en Zamora, podría comprarse hasta siete veces todas las casas de la ciudad. Además, si le apeteciese visitar Nueva York, podría hacerlo más de un millón de veces.

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