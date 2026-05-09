La reacción de Juan del Val al mensaje de 'ruptura' de Nuria Roca creado por IA: "Ella no dejaría así ni de coña..."

"Yo sería un poquito menos educada, ¿verdad mi amor?", ha expresado Nuria Roca tras ver la reacción del escritor a la carta.

Nuria Roca ha compartido con la audiencia de La Roca la carta, hecha por ChatGPT, con la que ha 'roto' con Juan del Val. Y es que ahora se ha puesto de moda que la persona que decide terminar con una relación, tire de inteligencia artificial para despedirse de su pareja.

"Juan, después de tantos años, de tantas batallas ganadas y de haber construido una vida de la que me siento muy orgullosa, me cuesta sentarme a escribir esto, pero precisamente por ese cariño que nos tenemos, creo que lo más honesto es ser clara. Siento que últimamente el Premio Planeta se ha sentado en el sofá con nosotros y ha ocupado demasiado espacio. Me alegro infinito por tu éxito, lo sabes, pero parece que desde entonces tu voz suena un poco más fuerte que la mía. Incluso en 'El Hormiguero' me veo a veces luchando por encontrar un hueco para mis palabras y me he dado cuenta de que ya no quiero tener que pedir permiso para hablar en mi propia vida. Y a eso le sumamos tu insistencia con los toros. Me quedo con lo bueno. Te deseo lo mejor de corazón, pero nuestros caminos ya no van en la misma dirección".

Tras escuchar hasta el final estas palabras, Juan del Val ha reaccionado al texto destacando que "es evidente que la IA no conoce a Nuria". "Nuria no dejaría así ni de coña", ja expresado el escritor, a lo que Roca ha añadido: "Yo sería un poquito menos educada, ¿verdad mi amor?".

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