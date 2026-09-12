Juan del Val tira de sarcasmo sobre el trend de los 80: "Nuria, ¿cómo seríamos nosotros?"

El escritor ha bromeado al respecto del fenómeno viral en redes sociales.

Durante las últimas semanas se ha vuelto viral un trend en redes sociales en el que la gente se fotografía y dicha imagen se transforma en cómo quedarían si hubieran vivido en los años 80.

Un trend al que se ha sumado La Roca, pero Juan del Val ha tirado de ironía cuando Nuria Roca ha preguntado cómo serían en esa década: "En los 80 estábamos ya. Dice ella que cómo seríamos en los años 80, dice la joven. Nuria, ¿cómo seríamos nosotros en los 80 si hubiéramos nacido?".

"Hay una foto que un día voy a traer de Nuria de los 80 cuando estaba en Estados Unidos y que tenía unas hombreras como un jugador de fútbol americano", ha señalado el escritor.

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