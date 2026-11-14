Ahora

105,9 decibelios

La reacción de Nuria Roca a la mujer más ruidosa del mundo: "Porque no ha ido el récord Guinness a la comida de Navidad de mi familia"

La presentadora ha respondido de esta manera al récord establecido por una mujer británica que ha gritado a 105,9 decibelios.

La reacción de Nuria Roca a la mujer más ruidosa del mundo: "Porque no ha ido el récord Guinness a la comida de Navidad de mi familia"

Brenda Wilson, una mujer británica, ha batido el Récord Guinness de la mujer más ruidosa del mundo tras gritar a 105,9 decibelios. Ese ruido es el equivalente al ruido de un helicóptero a unos 30 metros de distancia, el de una motosierra funcionando a plena potencia a un metro de distancia, un tractor o maquinaria agrícola pesada dentro o justo al lado de la cabina sin insonorizar.

"Pero a mí lo que más me ha fascinado de esta señora, que acabamos de ver, es que esta señora decide que va a hacer esto porque tenía dos cafeterías. Y estaba una a dos kilómetros de la otra. Y pegaba una voz y se le oía en la otra cafetería", ha explicado Juan del Val.

Ahora bien, Nuria Roca no está tan sorprendida del récord: "También te digo porque no ha ido el récord Guinness a la comida de Navidad de mi familia".

"Este es el volumen en el que habla la gente que coge el teléfono en el tren", ha añadido Nacho García.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El primer debate electoral, un cara a cara de bloques: Cuerpo y Bustinduy sacan pecho de las medidas sociales ante un Bravo al ataque y un Figaredo centrado en la migración
  2. Vea íntegro el debate electoral de laSexta con Cuerpo (PSOE), Bravo (PP), Bustinduy (Frente Amplio) y Figaredo (Vox)
  3. Sánchez reivindica "la buena política frente a la mala educación" desde Palma y se lanza contra Feijóo: "Suspenso en inglés, suspenso en química..."
  4. EEUU reabre su espacio aéreo tras horas de suspensión por "problemas en las telecomunicaciones"
  5. El Tribunal de Cuentas ve indicios de uso indebido de fondos en la compra del ático del Gobierno de Ayuso
  6. La caída global de Microsoft afectó a más de 70 países: el servicio ya está completamente restablecido