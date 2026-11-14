La reacción de Nuria Roca a la mujer más ruidosa del mundo: "Porque no ha ido el récord Guinness a la comida de Navidad de mi familia"

La presentadora ha respondido de esta manera al récord establecido por una mujer británica que ha gritado a 105,9 decibelios.

Brenda Wilson, una mujer británica, ha batido el Récord Guinness de la mujer más ruidosa del mundo tras gritar a 105,9 decibelios. Ese ruido es el equivalente al ruido de un helicóptero a unos 30 metros de distancia, el de una motosierra funcionando a plena potencia a un metro de distancia, un tractor o maquinaria agrícola pesada dentro o justo al lado de la cabina sin insonorizar.

"Pero a mí lo que más me ha fascinado de esta señora, que acabamos de ver, es que esta señora decide que va a hacer esto porque tenía dos cafeterías. Y estaba una a dos kilómetros de la otra. Y pegaba una voz y se le oía en la otra cafetería", ha explicado Juan del Val.

Ahora bien, Nuria Roca no está tan sorprendida del récord: "También te digo porque no ha ido el récord Guinness a la comida de Navidad de mi familia".

"Este es el volumen en el que habla la gente que coge el teléfono en el tren", ha añadido Nacho García.

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