Estafados y endeudados: el cierre de una cadena de clínicas dentales deja tirados a cientos de pacientes

Los detalles Solo en Torrejón (Madrid) el cierre ha dejado a más de 400 pacientes con la boca a medio arreglar.

Sin tratamiento y sin dinero. Así se han quedado los pacientes de toda España de una cadena de clínicas dentales. En uno de sus establecimientos La Roca ha comprobado cómo han situado un cartel que reza "Esta ubicación suspende temporalmente su actividad".

Un papel en el cristal es toda la explicación que reciben los miles de pacientes afectados. Las clínicas dentales Vivanta, Oralis y Ortom pertenecen al mismo conglomerado empresarial, encabezado por el Grupo Aestes Dental. Desde septiembre de 2026, todo el grupo se encuentra en concurso de acreedores y fase de liquidación judicial, lo que ha provocado el cierre generalizado de sus centros en España a finales de octubre de 2026.

"De un día para otro nos mandan un mensaje de que la clínica está cerrada totalmente", asegura Claudia, una afectada. Solo en Torrejón (Madrid) el cierre ha dejado a más de 400 pacientes con la boca a medio arreglar.

"El mismo día que nos dijeron de cerrar seguíamos dando cita a pacientes", confiesa anónimamente una trabajadora de la clínica. "El día que cerraron yo estuve aquí, tenía cita para recoger los alineadores a las nueve de la mañana. Y me dan cita para el 20 de enero con total normalidad", explica Jesús otro afectado.

En otros casos, algunas personas hasta habían pagado por adelantando las intervenciones a las que tenían que someterse. "Llevábamos un año en tratamiento y lo que hicimos fue coger una financiación con ellos. Se hizo un presupuesto de 5.200 euros e incluso nos dicen que para financiarlo es lo mejor. Llamamos a la financiera y nos dijo que era una financiación con el banco y que ya no se podía parar", comenta Claudia.

"Nos han dejado tirados como una colilla y es indignante", añade Jesús. Ahora, los afectados se han juntado en grupos incluso para alertarse de algunos fraudes que estafadores quieren aprovecharse de la situación.

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