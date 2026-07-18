J Kbello se convierte en ganador de Tu cara me suena 13: así fue la gala final repleta de musicales, lágrimas y muchas risas

J Kbello se corona como vencedor de Tu cara me suena 13: así fue la final repleta de musicales, lágrimas y muchas risas

Los detallesJ Kbello conquistó Tu cara me suena 13 con una espectacular imitación de Hugh Jackman en una final repleta de emoción, reencuentros, grandes actuaciones y un claro respaldo del público.

J Kbello se alzó como ganador de la decimotercera edición de "Tu cara me suena" tras deslumbrar al público con su imitación de Hugh Jackman en "The Greatest Show". Con un 51% de los votos, el gaditano se impuso en una final que confirmó el éxito del programa, liderando la noche con un 21,8% de cuota de pantalla y más de 1,4 millones de espectadores de media. La gala incluyó actuaciones memorables de los finalistas, como Martín Savi y María Parrado, y momentos emotivos y humorísticos. J Kbello destacó por su versatilidad, imitando a diversos artistas, logrando cinco victorias durante la edición.

Tu cara me suena ya tiene nuevo ganador. J Kbello se proclamó este viernes vencedor de la decimotercera edición del talent show de Antena 3 tras conquistar al público con su espectacular imitación de Hugh Jackman en The Greatest Show.

El gaditano se impuso con el 51 % de los votos en una final que también volvió a confirmar el enorme tirón del formato: fue líder absoluto de la noche con un 21,8 % de cuota de pantalla, más de 1,4 millones de espectadores de media y cerca de 4 millones de espectadores únicos.

Así fue la gran final

La gran final arrancó con todo listo para una noche de nervios, imitaciones y votos decisivos. Jorge González, ganador de la octava edición, fue el encargado de abrir la gala convertido en Ricky Martin, mientras se activaban las votaciones para que el público eligiera al vencedor.

El primero de los cinco finalistas en salir al escenario fue Martín Savi. Se enfrentó a uno de los mayores retos vocales de la noche transformándose en Farinelli con 'Lascia ch'io pianga', una actuación que terminó con una gran ovación.

Después llegó Paula Koops, que convirtió el plató en un auténtico Cabaret metiéndose en la piel de Liza Minnelli. Energía, garra y mucha personalidad para despedirse de una edición en la que fue creciendo semana tras semana.

María Parrado apostó por una de las voces más icónicas de la música, Mariah Carey. Con 'Vision of Love', la gaditana volvió a demostrar su potencia vocal y dejó al público boquiabierto con una actuación cargada de emoción.

La final también sirvió para despedir al resto de concursantes. Aníbal Gómez compartió escenario con Carolina Iglesias para recrear el mítico 'Colgando en tus manos' de Carlos Baute y Marta Sánchez, mientras que Sole Giménez emocionó junto a varios miembros de su familia interpretando 'Eres tú' como Mocedades, en una actuación que hizo llorar a Lolita.

Cristina Castaño, otra de las aspirantes al triunfo, apostó por los musicales recreando en la piel de Meryl Streep una de las escenas más icónicas de Mamma Mia! con 'The Winner Takes It All'. Una actuación que terminó entre lágrimas y que confirmó el gran nivel de la final.

Entre tanta emoción también hubo espacio para el humor. El ya habitual tarot de Aníbal dictó sentencia y decidió que Chenoa tendrá que disfrazarse de anchoa en la próxima edición del programa.

Entonces llegó uno de los momentos más esperados de la noche. J Kbello se transformó en Hugh Jackman para interpretar 'The Greatest Show' con un despliegue propio de un gran musical. El público se puso en pie y el concursante terminó la actuación visiblemente emocionado.

Antes de conocer el veredicto definitivo, Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique pusieron uno de los toques festivos convertidos en Azúcar Moreno, mientras que Blas Cantó, ganador de la quinta edición, regresó al programa para interpretar a Manuel Carrasco con 'Qué bonito es querer'.

Las votaciones

Con las votaciones ya cerradas comenzaron a conocerse las posiciones finales. Paula Koops terminó quinta, Cristina Castaño fue cuarta y Martín Savi ocupó el tercer puesto con el 23 % de los votos. María Parrado se hizo con la segunda posición tras una edición repleta de grandes actuaciones.

Finalmente, el público coronó a J Kbello como ganador de Tu cara me suena 13. El gaditano culminó así una trayectoria sobresaliente en la que demostró su versatilidad imitando a artistas como Lady Gaga, Elvis Presley, Bruno Mars, Sergio Dalma, Aerosmith, Carín León o Alex Warren, entre otros, logrando además cinco victorias a lo largo de la edición. Su interpretación de Hugh Jackman puso el broche perfecto a un recorrido que le valió el favor tanto del jurado como de la audiencia.

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