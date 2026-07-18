Así destapó Equipo de Investigación una red de venta ilegal de Ozempic: hasta 2.200 euros por diez inyecciones

El programa rastreó anuncios de Ozempic en Telegram y siguió el rastro de los pagos hasta Valladolid, donde localizó al hombre que recibía los Bizum. Él aseguró que desconocía que participaba en una presunta venta ilegal y afirmó que solo actuaba como intermediario.

La creciente demanda de Ozempic también ha impulsado un lucrativo mercado negro en internet. Equipo de Investigación rastreó anuncios publicados en Telegram, una de las plataformas donde más se ofrece este medicamento de forma ilegal, y encontró vendedores que llegaban a pedir hasta 2.200 euros por diez inyecciones, muy por encima de su precio habitual.

La investigación llevó al programa hasta Valladolid, donde localizó al hombre cuyo nombre aparecía asociado a los pagos mediante Bizum que exigían los supuestos vendedores. Cuando fue abordado por los reporteros, aseguró que desconocía por completo qué era Ozempic y explicó que solo actuaba como intermediario para recibir el dinero.

Según su versión, un desconocido le ofreció participar en el negocio prometiéndole ingresos fáciles. "Me dijo: 'Te voy a hacer millonario porque estás arruinado'. Solo tenía que recibir el dinero y reenviarlo a otra cuenta a cambio de un 20 % de comisión", relató. El hombre afirmó que incluso consultó en su banco si esa operativa era legal y que nadie le advirtió de que pudiera estar incurriendo en una actividad ilícita. "Yo no sé qué producto es ese, no lo he visto en mi vida", insistió.

Cuando el reportero le explicó que estaba colaborando en una presunta venta ilegal de medicamentos, respondió que desconocía por completo esa circunstancia. "A mí nadie me lo explicó", aseguró. Equipo de Investigación trató después de contactar con la persona que, presuntamente, organizaba la venta de Ozempic, pero no obtuvo respuesta.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de enero de 2024.

*Puedes ver el contenido completo en Atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido