"Nos han amenazado con tirarnos al río": dos ancianos evitan hablar con Equipo de Investigación por miedo a represalias

Las denuncias por la alimentación en la vivienda comunitaria para mayores de A Pontenova dieron la vuelta al país a comienzos de 2025. Equipo de Investigación se desplazó hasta el centro en marzo de ese mismo año para conocer de primera mano la situación.

Las denuncias por la alimentación en la vivienda comunitaria para mayores de A Pontenova (Lugo) dieron la vuelta al país a comienzos de 2025. Los residentes aseguraban que la comida que recibían era de tan mala calidad que muchos optaban por comprar alimentos por su cuenta para poder alimentarse. Equipo de Investigación se desplazó hasta el centro en marzo de ese mismo año para conocer de primera mano la situación.

Allí habló con Manuel Pérez, uno de los usuarios y principal portavoz de las reclamaciones. Él mismo explicaba que cada semana compraba jamón y embutidos para compartir con otros residentes porque, según denunciaba, los menús del centro eran "incomibles". "No se pueden ni pinchar con un tenedor", aseguraba ante las cámaras. Pese a ello, recordaba que cada residente abonaba alrededor de 800 euros al mes por su plaza.

Sin embargo, no todos los mayores estaban dispuestos a denunciar públicamente lo que ocurría. Durante la grabación, dos residentes evitaron hablar con el equipo del programa. "Cállate la boca, por favor", le pidió una mujer a su acompañante al percatarse de la presencia de las cámaras.

Instantes después, la propia mujer explicó el motivo de su temor. "Estamos amenazados y nos tiran al río. Estamos amenazados de tirarnos al río si estamos con él", afirmó en referencia a Manuel. El propio residente aseguró que muchos de sus compañeros estaban "atemorizados por las amenazas y las coacciones" y que ese miedo impedía que más personas se atrevieran a denunciar la situación públicamente.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación: los menús de la vergüenza en atresplayer.com.

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