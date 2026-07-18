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El regalo sorpresa que tranquiliza a Mar Segura en los preparativos de su 40 cumpleaños

Mar Segura cree que su mejor amiga la ha dejado plantada a pocas horas de su 40 cumpleaños. Lo que desconoce es que el retraso forma parte de un regalo muy especial.

El regalo sorpresa que tranquiliza a Mar Segura en los preparativos de su 40 cumpleaños

Mar Segura cree que su mejor amiga la ha dejado plantada a pocas horas de su 40 cumpleaños. Lo que desconoce es que el retraso forma parte de un regalo muy especial.

A escasas horas de la celebración, Mar empieza a ponerse nerviosa al comprobar que Rocío, la amiga que debía peinarla para la ocasión, no aparece. La incertidumbre va en aumento y la cumpleañera llega a confesar que está "descompuesta" al pensar que no llegará lista a la fiesta.

Sin embargo, todo cambia de un momento para otro. El supuesto retraso de Rocío escondía una sorpresa preparada junto a la familia de Mar: la aparición por sorpresa del prestigioso peluquero Alberto Cerdán.

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