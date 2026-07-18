El regalo sorpresa que tranquiliza a Mar Segura en los preparativos de su 40 cumpleaños

Mar Segura cree que su mejor amiga la ha dejado plantada a pocas horas de su 40 cumpleaños. Lo que desconoce es que el retraso forma parte de un regalo muy especial.

Mar Segura cree que su mejor amiga la ha dejado plantada a pocas horas de su 40 cumpleaños. Lo que desconoce es que el retraso forma parte de un regalo muy especial.

A escasas horas de la celebración, Mar empieza a ponerse nerviosa al comprobar que Rocío, la amiga que debía peinarla para la ocasión, no aparece. La incertidumbre va en aumento y la cumpleañera llega a confesar que está "descompuesta" al pensar que no llegará lista a la fiesta.

Sin embargo, todo cambia de un momento para otro. El supuesto retraso de Rocío escondía una sorpresa preparada junto a la familia de Mar: la aparición por sorpresa del prestigioso peluquero Alberto Cerdán.

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