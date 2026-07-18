La confesión de una modelo sobre Ozempic: "Siempre tengo una dosis guardada en la nevera por si engordo"

Una modelo colombiana contó a Equipo de Investigación que utiliza Ozempic para controlar su peso pese a no padecer diabetes. Además, explicó la facilidad con la que adquiría el medicamento y aseguró que su uso para adelgazar está muy extendido entre mujeres y hombres.

Mucho antes de que Ozempic se convirtiera en uno de los medicamentos más populares para adelgazar, Equipo de Investigación ya analizaba el fenómeno de su uso fuera de la indicación médica. En ese contexto, el programa habló con un experto en moda y belleza que puso a los reporteros en contacto con Catalina Maya, una modelo colombiana que reconocía utilizar este fármaco de forma habitual para controlar su peso.

Durante la conversación telefónica, Catalina explicó que comenzó a usar Ozempic por recomendación de un endocrinólogo colombiano. "Me dijo que lo probara porque mucha gente lo utilizaba para bajar de peso", relató. También aseguró que en Colombia podía conseguirse con facilidad y a un precio asequible. "Allí se vende sin prescripción médica y es barato", afirmaba.

La modelo confesó que llegó a perder nueve kilos en apenas dos semanas y que, desde entonces, seguía recurriendo al medicamento de forma periódica. "Siempre tengo una dosis guardada en la nevera de mi casa por si subo una o dos libras", reconocía. Con un peso de 53 kilos, aseguraba haber alcanzado "el peso que siempre había querido tener".

Catalina también relató que el uso de Ozempic se había extendido entre personas de distintos países. "Tengo amigas argentinas, mexicanas y españolas que se volvían locas porque en Madrid estaba agotado y lo mandaban a comprar a otros sitios", explicó. Además, subrayó que el fenómeno no se limita a las mujeres: "Ojo, no solamente las mujeres; los hombres también lo usan".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de enero de 2024.

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